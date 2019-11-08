شكرا لقرائتكم خبر عن الإشغالات والقمامة تتصدر شكاوى المواطنين للتنمية المحلية خلال شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التنمية المحلية أن مبادرة صوتك مسموع هى أحد أهم آليات الوزارة للتواصل مع المواطنين والتفاعل معهم لسرعة الاستجابة لمشكلاتهم ورفع كفاءة الخدمات فى جميع المحافظات مشيراً الى أن المبادرة التى أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ستظل نافذة مفتوحة دائماً لاستقبال شكاوى المواطنين ورصد مطالبهم والتعامل السريع معها بالتنسيق مع فرق المبادرة فى المحافظات .

وأشار التقرير الذى تلقاه الوزير عن تلقى المبادرة حوالى 82 ألف رسالة منها أكثر من 21 ألف شكوى تم حل أكثر من 95% منها موضحاً أن استجابات صوتك مسموع خلال شهر أكتوبر الماضى تركزت على محاور متعددة أهمها الإشغالات وتراكمات القمامة والتعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء .

وأكد التقرير أن أهم الاستجابات كانت كالتالى:

محافظة الجيزة

استجابت المحافظة للعديد من الشكاوى منها:

- شكوى عن إقامة مخالفات على أحد عقارات حى العجوزة وقيام رئاسة الحى بالإستجابة الفورية وإزالة المخالفات على العقار ومصادرة معدات ومواد البناء مع تحرير محاضر للمخالفين

- شكاوى أهالى حى بولاق الدكرور من وجود إشغالات وتعديات بشارع العشرين وتم عمل حملة مكبرة لإزالة التعديات .

- تضرر أهالى أبو النمرس من تراكمات القمامة وتم رفع المخلفات وتجريد طريق مصر أسيوط قطاع منيل شيحة مركز أبو النمرس .

- شكوى أهالى شارع جمال عبد الناصر بالمنيب من وجود إشغالات وتم رفعها وإيداعها فى مخازن الحى .

- شكوى من وجود بناء مخالف للترخيص بحى العمرانية وتم عمل حملة وهدم الأدوار المخالفة بالعقار .

محافظة أسيوط

- استجابة لشكاوى الأهالى من وجود مشكلات فى شبكات المياه بعدة قرى بمركز الغنايم وتم إحلال وتجديد شبكات المياه بالقرى وحل الشكوى .

- تعديات على أراضى زراعية بمركز الغنايم وتم تنفيذ 9 قرارات إزالة لحالات تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة وخط تنظيم بالمركز .

محافظة المنيا

- الإستجابة لشكاوى الأهالى بمنطقة شلبى أمام جامعة المنيا من تراكمات القمامة وإزالة أسباب الشكوى .

- نزول حملة من محافظة المنيا لإزالة تجمع مياه بقرية دهروط بالتنسيق مع شركة المياه

محافظة الدقهلية

- شكوى ساكنى شارع حجاب بالمطرية من قيام مواطنين بالتعدى ببناء رصيف فى مدخل الشارع وتم نزول حملة وإزالة الأرصفة وتمهيد الشارع .

- شكوى بشأن مقهى برس اللبان وتم تنفيذ قرار غلق للمقهى بالتنسيق مع قسم شرطة برس اللبان.

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محافظة مطروح

- شكوى أهالى مدينة سيدى برانى من تراكم القمامة وتم إزالة التراكمات .

- شكوى مواطنين من وجود هدم فى أحد مخرات السيول وتم نزول حملة وتم تسوية الهدم الموجود بمخر السيل وإزالة أسباب الشكوى .

محافظة القاهرة

- نزول حملة لرفع اشغالات محطة غسيل سيارات بحى النزهة وتسببها فى أضرار بيئية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب المحطة .

محافظة بورسعيد

- تم نزول حملة لإزالة التعديات على شواطىء بورسعيد استجابة لشكاوى المواطنين .

جدير بالذكر أن مبادرة صوتك مسموع تتلقى الشكاوى عن طريق رقم "الواتس أب " وهو ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن: (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) (https://www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى ([email protected] )