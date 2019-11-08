شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 13 محلاً تجارياً و16 وحدة إدارية لزيادة الخدمات بأكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رئيس الجهاز، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه تم بيع عدد 16 وحدة إدارية ومهنيه بمساحات تتراوح من (30 : 60 م2).
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