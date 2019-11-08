بيع 13 محلاً تجارياً و16 وحدة إدارية لزيادة الخدمات بأكتوبر الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مجدى يوسف محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، إنه تم بيع عدد 13 محلاً تجارياً وصيدلية بالسوق التجارية بقطاع (ب) بمنطقة الـ 800 فدان بمساحات تتراوح من (32 : 96 م2)، وكذا تم بيع 16 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من(30 : 60م2) فى مزاد علني، وذلك فى إطار زيادة الخدمات بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه تم بيع عدد 16 وحدة إدارية ومهنيه بمساحات تتراوح من (30 : 60 م2).

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