أخبار مصر | بيان من "الصحة" بشأن حادث اصطدام أتوبيس بطريق سفاجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان من "الصحة" بشأن حادث اصطدام أتوبيس بطريق سفاجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة ٣٧ مواطنًا إثر حادث اصطدام حافلة رحلات بكثبان رملية على طريق سفاجا - قنا الكيلو ٥.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم الدفع بـ١٦ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا أنه لا توجد أي وفيات وأن الإصابات من بسيطة إلى متوسطة وتراوحت بين سحجات وكدمات في أماكن متفرقة من الجسد، وهناك حالتان مصابتان بكسور مضاعفة، وجميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية اللازمة.

وأضاف أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بالتواجد بالمستشفى فور وقوع الحادث وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة، كما راجعت الوزيرة بتواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات، واطمأنت على مخزون أكياس الدم والذي تجاوز ٢٠٠ كيس دم ببنوك الدم، إضافةً إلى مخزون استراتيجي كافٍ بالمديرية.

وأكد أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحر الأحمر طبقًا لتوجيهات الوزيرة وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.