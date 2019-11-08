أخبار مصر | نافورة ورفع كفاءة الأرصفة.. حي عابدين يطور خدماته المقدمة للمواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نافورة ورفع كفاءة الأرصفة.. حي عابدين يطور خدماته المقدمة للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة حي عابدين برئاسة العميد أحمد أنور بإنشاء نافورة بشكل حضاري بتقاطع شارعي محمد فريد ومشتهر، حيث لاقت استحسان المواطنين وتليق مع الطابع المعماري لمنطقة وسط المدينة والقاهرة الخديوية بالتعاون مع المجتمع المدني بدون تكلفة أو أعباء على ميزانية الحي، بإلاضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الأرصفة والإنارة بشارع محمد فريد وميدان مصطفى كامل.

ويأتي ذلك إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بتطوير الأحياء ورفع كفاءتها، بتحسين وتجميل الشوارع والميادين مع التفاعل مع المجتمع المدني بكل حي للارتقاء به وبالخدمات المقدمة للمواطنين بكل حي في نطاقه.

وأشار العميد أحمد أنور بأنه على ضوء نجاح التجربة جاري دراسة عدد أماكن بالحي تتناسب مع إقامة نافورات بها بحيث لا تعيق حركة المرور أو المشاة.