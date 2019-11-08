شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. إغلاق معبر رفح البري بمناسبة إجازة المولد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم السلطات المصرية، بإغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء في كلا الاتجاهين، الأحد المقبل، وذلك بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف. وأكد مصدر مسؤول، أنه سيتم إعادة فتح المعبر، صباح الإثنين المقبل، لعبور المسافرين الفلسطينيين والحالات الإنسانية من الجانبين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

وأضاف المصدر، أن المعبر شهد أمس تنقل 672 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد 371 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع عدد 301 مسافرًا، بجانب إدخال عدد من الشاحنات التي المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أكد بأن يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر لعام 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة المولد النبوي الشريف.