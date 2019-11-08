شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه سكرتيرى عموم المحافظات بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم وزير التنمية المحلية التهنئة للفائزين بجائزة التميز الحكومى من العاملين بالمحليات بكافة المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم بتكريمهم خلال الفترة القادمة بجانب الكوادر المحلية التى تم ترشيحها واختيار الفائزين منها، داعياً الجميع بالاجتهاد والتفانى فى العمل لخدمة المواطنين وزيادة أعداد المتقدمين من المحليات بجائزة التميز الحكومى العام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التنمية المحلية مع سكرتيرى عموم المحافظات بحضور كل من اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة ومديرى الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية ومسئولى التقنين بالمحافظات وقيادات وزارة التنمية المحلية.

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وطالب وزير التنمية المحلية، سكرتيرى عموم المحافظات بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة وبصورة أسرع وأفضل لتحقيق رضا المواطن، وتغيير الصورة الذهنية عن المحليات لدى المواطنين فى الشارع المصرى، مشددًا على أنه لا تهاون مع أى مخالفات، وستواصل الوزارة مواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره فى أى مكان لتطهير المحليات من الداخل .

وشدد الوزير إلى أنه من يثبت تقصيره فى أداء عمله يتم استبعاده فورًا بناءً على التقارير والتقييم الذى يرد للوزارة، مؤكدًا أهمية أن يبادر العاملين بالمحليات بالإبلاغ عن أى أشكال للفساد وأى مخالفات فيما يخص تقديم الخدمات، وتكريم العاملين الذين يبلغون عن رشوة أو فساد وأن سيقوم بتكريمه لشجيع كافة العاملين، لافتا إلى أن الوزارة تتابع أيضاً بصورة مستمرة أداء جميع القيادات المحلية بالتنسيق مع السادة المحافظين ، وتبحث دائماً عن العناصر المتميزة لدفعها إلى مواقع المسئولية.

وأضاف الوزير قائلاً:"خلوا رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية تنزل للناس فى الشارع وتسمع مشاكلها وتحلها .. لأننا كلنا جايين نخدم الناس مش نقعد فى المكاتب .. ولازم المواطن يحس ان فيه تغيير بيحصل على أرض قريته ولا مدينته .. وفيه إستجابة سريعة من المحليات لأى شكاوى بقدمها خاصة فيما يخص الاشغالات أو القمامة والتعديات على أراضى وأملاك الدولة " .