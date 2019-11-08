تعرف على التهم الموجهة للمتورطين بـ"أحداث أطفيح" بعد الحكم بالسجن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطرت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث اقتحام قسم أطفيح"، بعد حكم المشدد 15 سنة لمتهم والمشدد 5 سوات لمتهمين اثنين، ووجهت النيابة للمتهمين مجموعة من المتهم منها:
1 ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون
يواجه المتهمون تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.
2 ـ الشروع فى القتل
يواجه متهمان تهمة الشروع فى قتل ضباط وأفراد قسم شرطة أطفيح والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.
3 ــ تخريب الممتلكات العامة والخاصة
يواجه المتهمون تهمة تخريب مبانى وسيارات الشرطة أثناء اقتحام القسم، والتى تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات.
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