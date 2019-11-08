شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية غير عادية اليوم لـ"أطباء الأسنان" لبحث آليات تسجيل خريجى الجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، الجمعية العمومية غير العادية لأعضائها، اليوم الجمعة، 8 نوفمبر 2019، وذلك لمناقشة آليات وشروط تسجيل خريجى الجامعات الخاصة المصرية، وبحث آليات تنظيم الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، مشروع تعديلات قانون مزاولة المهنة، وامتحان البورد المصرى لتقديمها لمجلس النواب، ومعايير وشروط آليات تسجيل خريجى طب الأسنان خارج مصر، بالإضافة إلى التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسجيل بالجمعية العمومية فى الثانية عشر ظهرا، وحتى الثانية.
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