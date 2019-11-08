الحكومة: آثار مصر بمعرض المدن الغارقة بكاليفورنيا سليمة وآمنة

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وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن المعرض يضم نحو 293 قطعة أثرية، والتى تم الكشف عنها بواسطة "بعثة المعهد الأوروبى للآثار تحت الماء فى مدينتى "هيراكلون" و"كانوبيس" بالميناء الشرقى لمدينة الإسكندرية، وميناء أبى قير، مُشيرةً إلى أن المعرض يضُم تماثيل ضخمة للآلهة "إيزيس" و"سيرابيس" وتماثيل "لأبى الهول"، بالإضافة إلى بعض الحُلى والأدوات المنزلية.
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