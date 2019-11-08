شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم ترد على شائعة إلزام المدارس بغلق صفحاتها على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة، أنها حريصة على تفعيل مواقع التواصل الاجتماعى فى إطار خطة الدولة لدمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية، لافتةً إلى أهمية توظيف مواقع التواصل الاجتماعى فى كل مدرسة للتواصل الدائم والسريع بين إدارة المدارس وأولياء الأمور والطلاب، والرد على الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالمناهج الدراسية وسير الدراسة داخل المدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم ترد على شائعة إلزام المدارس بغلق صفحاتها على فيس بوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.