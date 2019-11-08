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التعليم ترد على شائعة إلزام المدارس بغلق صفحاتها على فيس بوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إصدار وزارة التربية والتعليم قراراً إداريًا بشأن إلزام جميع المدارس بغلق الصفحات الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والاكتفاء بصفحات الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يَصدر عنها أى قرار للمديريات التعليمية بشأن إغلاق صفحات المدارس على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأن كل صفحات المدارس على موقع "فيس بوك" ما زالت مفتوحة ونشطة أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور، مُشددةً على حرص الوزارة على دمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب للتواصل الدائم والسريع مع إدارات المدارس.

 

وأوضحت الوزارة، أنها حريصة على تفعيل مواقع التواصل الاجتماعى فى إطار خطة الدولة لدمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية، لافتةً إلى أهمية توظيف مواقع التواصل الاجتماعى فى كل مدرسة للتواصل الدائم والسريع بين إدارة المدارس وأولياء الأمور والطلاب، والرد على الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالمناهج الدراسية وسير الدراسة داخل المدارس.

 

 

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