شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تفند شائعات إلغاء صرف سلعتى الأرز والزيت من البطاقة التموينية والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى أن توفير الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية خاصةً (السكر والزيت والمكرونة والبقوليات)، وغيرها من السلع الأخرى، وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين، والقمح بالنسبة للمطاحن، لافتةً إلى توافر منتجات اللحوم والدواجن، بكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتى فى كل المحافظات، وطرحها للمواطنين بأسعار مُخفضة.
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