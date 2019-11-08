شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضرورة تعميم فرص التعلم العلاجى على الطلبة الذين لديهم صعوبات فى القراءة والكتابة، موضحة أنها تستهدف طلاب 6 سنوات دراسية من الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم لـ"الخليج 365"، أن ضعف القراءة والكتابة يأتى من عدة عوامل على رأسها عدم ثقة الطالب بنفسه أو صعوبة استخدام تقنيات التعلم الحديثة داخل الفصل أو تعلم القراءة بشكل خاطئ منذ البدابة وعدم انتباه بشكل كامل أثناء الشرح، مشيرة إلى أن فرص التعلم العلاجية تطبق بعد دراسة حالة الطالب وتحديد نقاط الضعف.

وأوضحت المصادر، أن علاج ضعف القراءة والكتابة يجرى من خلال تعزيز القرائية وعقد امتحانات تحديد مستوى للطلاب، مؤكدة أن الوزارة تنفذ برنامج للقرائية وتعمل على تدريب المعلمين وأيضًا تنفيذ استراتيجية التعلم من خلال معلم الفصل، والذى يحدد مستوى كل طالب بشكل مستمر.