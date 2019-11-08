طعم رائع ومكونات مثالية.. اشرب "طماطم" من "لمار"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعــلان تحــريــري

الآن.. يمكنك شرب عصير الطماطم المعروفة بفوائدها الصحية المذهلة، بجانب الطعم اللذيذ الذي يجعلها من أكثر العناصر الغذائية الغنية التي تدخل في أطعمتنا، بعد إعلان شركة لمار طرحه في مصر.

عصير "الطماطم" من لمار، متوفر حاليا في كل المحلات والسوبر ماركت، ويتميز بمذاق رائع ومكونات مثالية 100%، بالإضافة مكونات مميزة من أفضل المصادر، والتي من المتوقع أن ترضي ذوق عشاق عصير الطماطم.

وللطماطم عدة فوائد صحية، أبرزها توفير الاحتياجات اليومية للمعادن C و K وA وB1 وB2 وB6 وكذلك العديد من الفيتامينات، مثل البوتاسيوم والحديد والكالسيوم والماغنيسيوم، وتؤثر جميع هذه العناصر بشكل إيجابي في نظام المناعة، كما تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولها تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول أيضا.

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وتحتوي الطماطم على نسبة منخفضة جدا من السعرات الحرارية؛ فهي تعد طعاما مناسبا لكل من يرغب في إنقاص وزنه.

ويستهدف عصير الطماطم من لمار الأشخاص الذين يستمتعون بطعم الطماطم، إضافة إلى هؤلاء الذين على دراية بفوائدها الصحية المختلفة، وكذلك المطاعم والمقاهي وأماكن تقديم الخدمات الغذائية التي تسعى لتوفير هذا النوع ضمن عصائر لمار.

"لمار" شركة رائدة في تقديم كل جديد للسوق المصرية؛ فقد بادرت من قبل بعصير الرمان و التوت البرى ومشروب البرقوق.