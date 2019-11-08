مباحث إمبابة توقع عاطلين كونا عصابة للاتجار في الهيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على عاطلين كونا عصابة للتجار في الهيروين بمنطقة إمبابة.

وردت معلومات أكدتها تحريات الرائد محمد بهاء الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها قيام "خالد. ع." 45 سنة عاطل مقيم روض الفرج، سبق اتهامه في 8 قضايا (مخدرات، سلاح، سرقة)، "رامي.ع" 36 سنة عاطل سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمنطقة مستشفى الحميات وبحوزتهما 125 لفافة هيروين و3 قطع من مسحوق الهيروين المخدر و3 هواتف محمولو مبلغ مالي 420 جنيها.

أمام المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ من حصيلة بيعها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.