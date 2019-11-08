القبض على 54 تاجر مخدرات و12 قطعة سلاح في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة تفتيشية مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع. أسفرت الحملات عن ضبط 55 متهما بينهم 54 اتجارا في المواد المخدرة بحوزتهم (2140 جرام حشيش – 507 أقراص – 610 جرامات أستروكس –722 جرام هيروين –3 كيلو جرامات بانجو – 420 جرام شادو – 60 جرام بودر). في مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 15 متهما بحوزتهم بندقية خرطوش "بامب أكشن" و9 فرد خرطوش محلية الصنع عيار 12 مم، وطبنجتان عبار9مم و3 بنادق آلية و108 طلقات مختلفة الأعيرة.

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