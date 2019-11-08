شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة تغطي سماء القاهرة والجيزة.. وتعليمات من «المرور» بتوخي الحذر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تغطي شبورة مائية كثيفة معظم أنحاء القاهرة والجيزة، الجمعة، وسط توقعات خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً مائل للبرودة ليلاً.

وأدت الشبورة إلى انعدام الرؤية صباحًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب​ الأنحاء، وسط فرص لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

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كما توقع الخبراء أن تكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، وعلي الأحمر شمالية غربية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات، مناشدةً السائقين وقائدي السيارات الالتزام بالتحذيرات والاحتياطات المرورية خلال السير على الطرق.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «20- 29»، إسكندرية «20- 27»، قنا «15- 30»، الأقصر «17- 31»، أسوان «18- 31».