وفد من الاتحاد الأوروبي و«يونيسف» يتفقد مدراس الإسكندرية لدعم «التعليم المجتمعي» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رافق يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، وفدًا من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل في زيارة ميدانية لعدد من مدارس ادارة برج العرب لمتابعة العملية التعليمية.

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وقال الديب، إن الهدف من الزيارة التي أجريت أمس هو تقديم الدعم لهذه النوعية من التعليم سواء أكان الدعم متمثلا في الصيانة الشاملة أو في جوانب التطوير لافتا إلى ان الجولة تأتي في إطار تقديم الدعم لمدارس التعليم المجتمعي، ومتابعة برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر .

وأكد وكيل الوزارة أن هذه النوعية من التعليم تساهم في تحقيق التغيير الاجتماعي وتنمية المهارات واكتساب الخبرات في المجالات المهنية مشيرا خلال اجتماعه مع الوفد وأولياء الأمور والقبائل العربية إلى دور المشاركة المجتمعية البارز في تقديم الدعم لمؤسساتنا التربوية في سبيل خدمة ودعم وتطوير العملية التعليمية.

وفي الختام قدّم الديب الشكر والتحية لكافة المؤسسات والشركات والجمعيات والهيئات التي تمد يد العون في سبيل النهوض بتعليم الإسكندرية .

وفد من الاتحاد الأوروبي و«يونيسف» يتفقد مدراس الإسكندرية

وفد من الاتحاد الأوروبي و«يونيسف» يتفقد مدراس الإسكندرية

وفد من الاتحاد الأوروبي و«يونيسف» يتفقد مدراس الإسكندرية

وفد من الاتحاد الأوروبي و«يونيسف» يتفقد مدراس الإسكندرية

وفد من الاتحاد الأوروبي و«يونيسف» يتفقد مدراس الإسكندرية

وفد من الاتحاد الأوروبي و«يونيسف» يتفقد مدراس الإسكندرية

وفد من الاتحاد الأوروبي و«يونيسف» يتفقد مدراس الإسكندرية

وفد من الاتحاد الأوروبي و«يونيسف» يتفقد مدراس الإسكندرية

وفد من الاتحاد الأوروبي و«يونيسف» يتفقد مدراس الإسكندرية

وفد من الاتحاد الأوروبي و«يونيسف» يتفقد مدراس الإسكندرية

وفد من الاتحاد الأوروبي و«يونيسف» يتفقد مدراس الإسكندرية

وفد من الاتحاد الأوروبي و«يونيسف» يتفقد مدراس الإسكندرية

وفد من الاتحاد الأوروبي و«يونيسف» يتفقد مدراس الإسكندرية

وفد من الاتحاد الأوروبي و«يونيسف» يتفقد مدراس الإسكندرية