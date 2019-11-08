شكرا لقرائتكم خبر عن لعدم اكتمال النصاب.. إعادة الانتخابات الطلابية بجامعة الإسكندرية في 7 كليات.. و«التزكية» تحسم 13 كلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود جمال، مدير عام ادارة رعاية الشباب في جامعة الاسكندرية أنه سيتم إجراء الجولة الثانية من انتخابات الاتحادات الطلابية الاثنين المقبل لعدم اكتمال النصاب القانونى في الانتخابات التي جرت امس الخميس في ٧ كليات فيما حسمت التزكية المنافسة في 13 كلية.

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وأضاف «جمال» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن الكليات التي سيتم الاعادة بها هي كليات الحقوق والعلوم والطب والزراعة بسابا باشا والآداب والطب البيطرى والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية فيما حسمت التزكية كليات التجارة والتربية والسياحة والفنادق والزراعة بالشاطبى والهندسة وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والتربية الرياضية بنين والتربية الرياضية بنات والفنون الجميلة والتربية للطفولة المبكرة والتربية النوعية فيما تجرى الانتخابات بكليات الحقوق والعلوم والطب والزراعة بسابا باشا والآداب والطب البيطرى والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية .

ولفت إلى أن لجان الفحص تلقت 12 طعنا طلابيا على المرشحين تم قبول 3 ورفض 9 طعون منها كما تم استبعاد 96 طالبا وطالبة وتنازل 8 مرشحين فيما يخوض السابق رسمياً حتى النهاية 1121 طالبا وطالبة .

وقال مدير رعاية الشباب أنه سيتم إجراء جولة الإعادة ١١ نوفمبر، وإجراء انتخابات امناء اللجان ومساعديهم على مستوي الكليات ١٢ نوفمبر، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم ١٣ نوفمبر،وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوي الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه ١٤ نوفمبر.