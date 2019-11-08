شكرا لقرائتكم خبر عن في زيارة صقر المفاجئة.. عزل مدير ووكيل مدرسة السويس التجارية بنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، زيارة مفاجئة لمدرسة السويس الثانوية التجارية بنين بشارع النيل بحي الاربعين لمتابعة سير العمل التعليمية داخل مدارس التعليم الفني .

وأثناء الجولة قرر المحافظ عزل مدير المدرسة، وإحالته هو ووكيل المدرسة للتحقيق بشأن الإهمال وعدم الحفاظ على المال العام، ووجود قصور في العملية التعليمية ووجود بعض الملاحظات داخل المدرسة، كما قرر عزل مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم لوجود قصور في العملية التعليمية ببعض مدارس التعليم الفني.