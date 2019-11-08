بالأسماء.. محافظ القليوبية يعتمد حركة تنقلات مديري الإدارات التعليمية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، حركه تنقلات لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بهدف ضخ دماء جديدة، حيث تم نقل خالد الشربيني للعمل مديرا لادارة القناطر الخيرية ونقل هاله محمد حسام للعمل مديرا لادارة طوخ التعليمية ونقل وفاء أنور محمد طنطاوي للعمل مديرا لادارة شبين القناطر ونقل صلاح محروس للعمل مديرا لإدارة قها التعليمية ونقل مصطفى امام للعمل مديرا لادارة الخانكة التعليمية وخالد جرامون مديرا لادارة كفر شكر والإبقاء على سعيد ندا مديرا لإدارة شرق شبرا. كما تضمنت الحركه نقل مجموعة من وكلاء الإدارات التعليمية، حيث تم نقل هالة عاشور للعمل وكيلا لادارة كفر شكر التعليمية ونقل ايمان محب للعمل وكيلا لإدارة قليوب التعليمية ونقل احمد حشيش للعمل وكيلا لادارة الخصوص التعليمية ونقل هشام شحاته للعمل وكيلا لادارة القناطر الخيرية ونقل امنية فاروق للعمل وكيلا لادارة قها التعليمية ونقل عزة عطا للعمل وكيلا لادارة طوخ التعليمية كما جرى تجديد الثقة لعبدالرحمن فتح الباب مديرا لإدارة بنها التعليمية.

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