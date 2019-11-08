شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل الأنبا تادرس ورجال الكنيسة للتهنئة بذكرى المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نيافا الانبا تادرس مطران بورسعيد ووفد الكنائس للتهنئة بذكري المولد النبوي الشريف، بحضور المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة.

ورحب اللواء عادل الغضبان بالانبا تادرس ووفد الكنائس، مشيراً إلى عمق مشاعر المحبة والأخوة بين المصريين بمختلف فئاتهم وطوائفهم والتي تعكس جوهر الروح المصرية التي يشهد لتماسكها التاريخ موكدا بان تلك المناسبات هي اعياد لنا جميعا نشارك بعضنا البعض التهاني معربا عن سعادته بهذا اللقاء.

من جهته أشاد الأنبا تادرس بجهود محافظ بورسعيد ودعمه المتواصل لدفع عجلة التنمية الشاملة على أرض المحافظة التي تشهد العديد من المشروعات التنموية والقومية العملاقة، مشيرا إلى أن الجميع لمس التطوير الذي شهدتة المحافظة في العديد من المجالات.