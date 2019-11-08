«الحلو» يشعل حماس جمهور الثغر بأغنية وطنية في مهرجان الموسيقى العربية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقيم مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا للفنان الكبير محمد الحلو، والفنانة السورية وعد البحري، ونجوم فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار وذلك في ليلة فنية من ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والذى بدأ فعالياته منذ الأول من نوفمبر ويستمر حتى 12 من نوفمبر الجاري.
بدأ الفاصل الاول من الحفل بفقرة غنائية لنجوم فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى حيث قدم الفنان ياسر سعيد، اغنية نجوم الليل، ولا مش انا اللى ابكى اداء الفنان ايمن مصطفى، وزى ما اكون عطشان اداء الفنان محمد متولى، وتألقت الفنانة السورية وعد البحرى، بتقديمها مجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل منها ليالى الانس، ذلك بمناسبة ذكرى الفنانة الراحلة اسمهان، انا بعشقك، وبين شطين وميه والتي أهدتها للجمهور، بالاضافة إلى لحن جديد لها بعنوان تجربة.
وبالفاصل الثاني الحفل قدمت عازفة القانون عفاف شكري، لحن انساك، ثم قدم الفنان الكبير محمد الحلو، فاصلا غنائيا لأشهر روائع الطرب بالاضافة إلى اعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني الطويل، منها وحياتك يا حبيبي، اهيم شوقا، وبتلومونى ليه، وزيزينيا، وعظيمة يا مصر والتى تفاعل الجمهور مع كلماتها والحانها.
ويواصل المهرجان حفلاته بالاسكندرية، يوم السبت المقبل الموافق9 من نوفمبر، الاحتفال بالليلة المحمدية حفلا فنيا للفنان الكبير محمد ثروت بمشاركة فرقة الانشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام.
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