شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يستبعدون القضاء على عشوائية التوك توك مع تطبيق قانون المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع القضاء على عشوائية التوك توك مع تطبيق قانون المرور الجديد، استبعد غالبية القراء القضاء على عشوائية التوك توك مع تطبيق قانون المرور الجديد. واستبعد 81% من القراء القضاء على عشوائية التوك توك مع تطبيق قانون المرور الجديد، بينما توقع 19% من القراء القضاء على عشوائية التوك توك مع تطبيق قانون المرور الجديد.

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