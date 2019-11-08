المرور: إغلاق شارع الهرم جزئيا سيكون ليلا وينتهى 6 صباحا بدون تحويلات

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وأوضح المصدر، أن عملية الغلق لن تكون على مدار الـ 24 ساعة خلال المدة المحددة لها، ولكن ستكون لمدة 6 ساعات فقط دون غلق كلى أو إجراء اى تحويلات مرورية، أو توقف لحركة المرور، وتترك إدارة مرور الجيزة، حارة مرورية لسير السيارات فى كلا الإتجاهين، وستتوقف الأعمال الساعة الـ 6 صباحا خلال 3 أيام.
ولفت المصدر، إلى أن الغلق الذى تشرف عليه إدارة مرور الجيزة، يأتى فى إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق " الخط الرابع " وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية لخطوط الكهرباء وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم مع تقاطع ترعة الزمر بالإتجاهين مما يستلزم اجراء غلق جزئي للشارع .
كانت محافظة الجيزة، أعلنت عن غلق جزئى لشارع الهرم لمدة 3 أيام، وتم التنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المروري بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة.
وتهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالمارة وقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لضمان السيولة المرورية وتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال .
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