شبورة كثيفة على الطرق السريعة.. و"المرور" تطالب بتوخى الحذر أثناء القيادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الطرق السريعة صباح اليوم الجمعة، شبورة كثيفة مع ارتفاع فى نسبة الرطوبة الأمر الذى يؤدى إلى تسبب فى انعدام جزئى للرؤية.
ومن جانبها، تهيب إدارة المرور، بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات، وطالبت بالالتزام بالتحذيرات والاحتياطات المرورية خلال السير على الطرق.
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