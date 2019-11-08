شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة على الطرق السريعة.. و"المرور" تطالب بتوخى الحذر أثناء القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الطرق السريعة صباح اليوم الجمعة، شبورة كثيفة مع ارتفاع فى نسبة الرطوبة الأمر الذى يؤدى إلى تسبب فى انعدام جزئى للرؤية‪.‬

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ومن جانبها، تهيب إدارة المرور، بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات، وطالبت بالالتزام بالتحذيرات والاحتياطات المرورية خلال السير على الطرق.