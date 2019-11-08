تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

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1- يجب تشغيل الغسالة بكامل حمولتها لأنها سوف تستهلك كمية الطاقة نفسها.
2- استخدم درجة حرارة مناسبة طبقاً لدرجة اتساخ الملابس.
3- يراعي استخدام الغسالة خارج أوقات الذروة (وقت ذروة الحمل من المغرب ولمدة 4 ساعات).
4- حافظ على نظافة مصفاة مياه التغذية والتصريف.
5- تأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الغسالة عند شرائها.
6- جفف الغسيل بتعرضه للشمس.
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