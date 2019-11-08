شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض الخطوات التى يجب على المستهلك اتباعها عند استخدام غسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، خاصة أنها من الأجهزة التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم، وفيما يلى الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس: 1- يجب تشغيل الغسالة بكامل حمولتها لأنها سوف تستهلك كمية الطاقة نفسها. 2- استخدم درجة حرارة مناسبة طبقاً لدرجة اتساخ الملابس. Advertisements 3- يراعي استخدام الغسالة خارج أوقات الذروة (وقت ذروة الحمل من المغرب ولمدة 4 ساعات). 4- حافظ على نظافة مصفاة مياه التغذية والتصريف. 5- تأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الغسالة عند شرائها. 6- جفف الغسيل بتعرضه للشمس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.