تعرف على أماكن دخول الجماهير فى مباراة منتخب مصر الأوليمبى ومالي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة المنظمة دخول جمهور الدرجة الأولى والمقصورة من بوابة آل رشدان، والدرجة الثالثة من بوابة نادي الزهور، والدرجة الثانية من بوابة يوسف عباس، ودخول الجماهير حاملي تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يسار سيكون من بوابة صلاح سالم "دار المدرعات"، اما حاملي تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يمين من خلال طريق النصر بجوار مدرسة الموهوبين. ينطلق حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فى الخامسة و 40 دقيقة مساء اليوم باستاد القاهرة ، ويحيي الحفل فرقة شارموفرز بالإضافة إلى الفنانة نسمة محجوب . Advertisements أعلنت شركة "تذكرتي" المسئولة عن توزيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة نظام حجز التذاكر من خلال الموقع الالكتروني https://tazkarti.com/#/home، ويحق لكل شخص حجز 6 تذاكر دفعة واحدة.

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