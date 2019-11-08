أخبار مصر | شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبورة مائية كثيفة تغطي سماء القاهرة والجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غطت سماء القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، شبورة كثيفة، في مناطق عديدة.

وكانت نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول طقس الجمعة، وتضمن أن الطقس سيكون معتدلًا ابتداءً من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا.

وأضاف البيان، أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية الكثيفة شمالًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوبا عند حلايب وشلاتين والرياح شمالية شرقية معتدلة.

وتضمن البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:

الصغرى- العظمى

القاهرة 20-29

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الاسكندرية 20-27

السلوم16-30

كاترين 9-23

العريش 19-27

سوهاج 15-30

شلاتين 21-29

حلايب 23-27