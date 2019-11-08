س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الفرق بين إيصالات الأمانة وقائمة المنقولات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل البعض عن الفرق بين التوقيع على إيصالات الأمانة، والتوقيع على قائمة المنقولات، و"الخليج 365" يوضح الفرق بين تلك المصطلحات طبقاً للقانون. س: هل التوقيع يكون بالكتابة أو بصمة اليد؟

ج: ممكن أن يكون التوقيع كتابة فقط، وممكن أن يكون ببصمة اليد فقط أو الاثنين معاً . س: ما ميعاد تقادم إيصال الأمانة المؤرخ؟

ج: يسقط الحق فى رفع جنحة إيصال الأمانة المؤرخ بمضى 3 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة إذا لم يكن هناك تاريخ يمكن رفعه فى أى وقت . س: قائمة المنقولات الزوجية هل هى إيصال أمانة أم تختلف عنه؟

ج: نعم قائمة المنقولات الزوجية إيصال استلام أمانة وهى منقولات الزوجة وينطبق عليها ما ينطبق على إيصال الأمانة.س: ما الوضع القانونى لإيصال الأمانة الموقع على بياض؟

ج: إيصال الأمانة على بياض يعنى ورقة ممضاة على بياض وليست إيصال أمانة، يترتب على ذلك إذا تم ملئها بفارق زمنى يطعن عليها بالتزوير، وإذا ثبت الطب الشرعى أن هناك وقتًا بين ملء الورقة وبين التوقيع فإن هذا يعطى للمتهم براءة، ويعرض مقدم الورقة للمسائلة القانونية، لأنه أصبح خائن الأمانة . س: هل تسقط جنحة تبديد منقولات الزوجية بمرور 3 سنوات على الزواج؟

ج: لا تسقط طالما الزواج مستمرًا أيا كانت المدة ولكنها تسقط بمرور 3 سنوات على الطلاق. س: هل التوقيع يكون بالكتابة أو بصمة اليد؟ج: ممكن أن يكون التوقيع كتابة فقط، وممكن أن يكون ببصمة اليد فقط أو الاثنين معاًس: ما ميعاد تقادم إيصال الأمانة المؤرخ؟ج: يسقط الحق فى رفع جنحة إيصال الأمانة المؤرخ بمضى 3 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة إذا لم يكن هناك تاريخ يمكن رفعه فى أى وقتس: قائمة المنقولات الزوجية هل هى إيصال أمانة أم تختلف عنه؟ج: نعم قائمة المنقولات الزوجية إيصال استلام أمانة وهى منقولات الزوجة وينطبق عليها ما ينطبق على إيصال الأمانة.س: ما الوضع القانونى لإيصال الأمانة الموقع على بياض؟ج: إيصال الأمانة على بياض يعنى ورقة ممضاة على بياض وليست إيصال أمانة، يترتب على ذلك إذا تم ملئها بفارق زمنى يطعن عليها بالتزوير، وإذا ثبت الطب الشرعى أن هناك وقتًا بين ملء الورقة وبين التوقيع فإن هذا يعطى للمتهم براءة، ويعرض مقدم الورقة للمسائلة القانونية، لأنه أصبح خائن الأمانةس: هل تسقط جنحة تبديد منقولات الزوجية بمرور 3 سنوات على الزواج؟ج: لا تسقط طالما الزواج مستمرًا أيا كانت المدة ولكنها تسقط بمرور 3 سنوات على الطلاق.

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