الجيزة: غلق جزئى لشارع الهرم فى الاتجاهين 3 أيام بدءا من صباح الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن إضطرار الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق شارع الهرم بشكل جزئى بالإتجاهين وذلك لمدة 3 أيام تبدأ فى الساعة الـ 12 صباح غدِ الجمعة وتنتهى فى الساعة الـ 5 من صباح يوم الأحد المقبل، دون توقف لحركة المرور، حيث سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات فى كلا الإتجاهين . وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة بأن الغلق يأتى فى إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق " الخط الرابع " وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية لخطوط الكهرباء وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم مع تقاطع ترعة الزمر بالإتجاهين مما يستلزم اجراء غلق جزئي للشارع . وتقوم الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة . Advertisements وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لضمان السيولة المرورية وتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال .

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