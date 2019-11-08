شكرا لقرائتكم خبر عن حسم 8 كليات بالتزكية في الانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، أمس، انتخابات الاتحادات الطلابية فى الجامعات، وسط إقبال متوسط على التصويت من جانب الطلاب، ولم تظهر النتائج مع مثول الجريدة للطبع، باستثناء جامعة القاهرة، إذ من المقرر إجراء جولة الإعادة فى ١٢ كلية، الإثنين المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانونى ٥٠% وواحد، فيما حسمت التزكية ٨ كليات هى: التجارة والطب البشرى والتمريض والحاسبات والعلوم والتربية النوعية والتربية طفولة والزراعة.

وفى مرسى مطروح، قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، إنها وفرت كافة وسائل الدعم اللازمة لسير العملية الانتخابية فى هدوء ويسر، لافتًا إلى أن الجامعة محايدة ولا تتدخل فى حرية الطلاب فى اختيار من يمثلهم.

وفى القليوبية، قال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إن العملية الانتخابية تسير بسهولة، مشدداً على أن الجامعة حريصة على خروج الانتخابات بصورة مشرفة، وأن يقدم طلاب الجامعة نموذجاً فريداً فى الممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف على الانتخابات للمتابعة وتذليل كافة العقبات. وفى جامعة سوهاج، شهدت عملية التصويت إقبالاً من جانب الطلاب، وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن عدد الطلاب المرشحين 976. وفى جامعة المنيا، شهدت اللجان إقبالاً من جانب الطلاب على التصويت، حيث يتنافس 863 طالبا وطالبة، بينهم 506 طلاب و357 طالبة، على المقاعد النوعية.