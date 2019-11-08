شكرا لقرائتكم خبر عن 57 محضرًا ضد كافيهات ومطاعم مخالفة بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفّذت وزارة البيئة عددا من الحملات التفتيشية المشتركة من خلال الإدارة العامة للتفتيش البيئى، بالتعاون مع أحياء الزمالك والمعادى والنزهة ومصر الجديدة وشرطة السياحة وشرطة المرافق وأقسام الشرطة بتلك المناطق، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 57 محضرًا وغلق عدد من الكافيهات المخالفة للاشتراطات البيئية وفقاً لقانون البيئة.

وخلال الحملات المكبرة على الكافيهات والمطاعم تم رصد عدد من المخالفات المتنوعة، منها عدم وجود سجل بيئى، وعدم وجود موافقة بيئية فضلاً عن عدم وجود رخصة لمزاولة النشاط، حيث تمت إحالة المخالفين لأقسام الشرطة المعنية والتنبيه على مسؤولى الكافيهات والمطاعم المخالفة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما ينص عليه قانون البيئة من اشتراطات ومعايير.

وأغلق عدد من رؤساء الأحياء عددا من المنشآت المخالفة خلال الحملات التفتيشية.