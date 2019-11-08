شكرا لقرائتكم خبر عن أنقرة تعانى.. دراسة تكشف: تركيا ضمن أخطر 20 دولة يمكن العيش بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة القطرية، أن مؤسسة إنتر ناشونز، أجرت دراسة حول أخطر مناطق العيش فى العالم، حيث احتلت تركيا المرتبة التاسعة من بين 20 دولة فى إحصاءات عام 2019.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، أن نتائج الدراسة، التى أجريت مع 202 ألفًا و259 شخصًا من 182 جنسية ويقيمون فى 187 دولة، شملت قضايا جودة المعيشة وتكلفة المعيشة والتمويل الشخصى والأمن وغيرها، حيث إنه فى فئة الأمن تم تصنيف الدول وفقًا لثلاثة عوامل مختلفة، تتضمن الاستقرار السياسي والأمن الشخصى وبيئة السلام، واستنادًا إلى نتائج التصنيف هذه تم إعداد قائمة لأخطر 20 دولة للعيش حول العالم.

وتابعت صحيفة زمان: "فى تركيا التى احتلت المرتبة التاسعة فى القائمة، حيث اشتكى مواطن سريلانكى مقيم بها من الصعوبات التى يواجهها لاختلاف لون بشرته، كما تطرق المواطن السريلانكى المقيم فى تركيا إلى احتمالية التعرض للتحرش فى الأزقة الفرعية بالعاصمة أنقرة، بينما على الصعيد الآخر أعرب بريطانى مقيم فى تركيا عن عدم رضاه من تقسيم السياسية والدعايا للمجتمع باستمرار، مفيدًا بأن الناس يخشون التحدث أو تبادل الآراء".