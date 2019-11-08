اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى: قلت لعدلى منصور "اترشح وأنا أفضل مكانى.. قال كفاية كده". الرئيس السيسى: قلت لعدلى منصور "اترشح وأنا أفضل مكانى.. قال كفاية كده" قرارات جمهورية بتخصيص أراض لإقامة مجتمعات عمرانية ببورسعيد والدقهلية ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية الصحة تحذر من حلوى مولد النبوى مغشوشة بالأسواق

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