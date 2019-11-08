شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 متظاهرين فى البصرة خلال فض قوات الأمن اعتصام للمحتجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، نقلا عن مصادر أمنية عراقية، مقتل 4 متظاهرين فى البصرة خلال فض قوات الأمن اعتصام المحتجين.

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