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التأمين الصحى الشامل يكشف طريقة الحجز الإلكترونى للحصول على الخدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد عن اكتمال البنية المعلوماتية والتكنولوجية للمنظومة، والتى أصبحت تمكن المنتفع من الحجز الإلكترونى.

وقال السبكى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن منظومة الحجز الإلكترونية تشتمل على توجه المنتفع للوحدة أو المركز التابع له محل سكنه، ثم الحضور لدى موظف الاستقبال، على أن يظهر له بطاقة الرقم القومى ليستخرج الموظف الرقم الطبى الخاص بالمريض، لتجرى عملية الحجز السريع واختيار الطبيب المعالج، وبعد ذلك تتم عملية الكشف والفحص الطبى الشامل للمنتفع.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن الحجز ضرورى وإلزامى للحفاظ على الوقت وتقليل مدة الانتظار للكشف والفحص، وتابع "يعقب الفحص صرف العلاج حال احتياج المريض لذلك".

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