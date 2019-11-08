شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تعقد 20 اجتماعًا لمناقشة الحساب الختامى.. والأجور والدعم الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح النائب مصطفى سالم، أنه من المقرر أن تعقد اللجنة أيضًا اجتماعات موسعة لنظر عدة موضوعات من واقع هذه الحسابات يأتى على رأسها الأجور، والدعم، والمنح والقروض، وأعباء الدين العام، والاستثمارات، والمشروعات وإيرادات الدولة ومتأخراتها، والضمانات التى تقدمها الحكومة عن قروض الجهات الحكومية، والصناديق والحسابات الخاصة، إضافة إلى موقف الهيئات الاقتصادية التى حققت خسائر، وتلك التى حققت ربحًا وموقف الخسائر المرحلة ومراكز الهيئات المالية.
وأشار إلى أن اللجنة تحرص سنويًا على تخصيص 3 اجتماعات لنظر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحسابات الختامية فى وجود ممثلى الجهاز وممثلى الحكومة، وقال إن من المنتظر أن يصل عدد الاجتماعات هذا العام إلى 20 اجتماعًا فى ضوء الأهمية التى يوليها البرلمان سنويًا لهذه الحسابات.
يذكر أن مجلس النواب كان قد تسلم، أوائل شهر نوفمبر الجارى، مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 /2019 من الحكومة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، وهو الموعد المنصوص عليه فى قانون الموازنة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر "خطة البرلمان" تعقد 20 اجتماعًا لمناقشة الحساب الختامى.. والأجور والدعم الأبرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.