- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث وتوقيتاتها خلال حرب العدوان الثلاثى على مصر.. تعرف عليها.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الخليج 365" تنشر أهم الأحداث وتوقيتاتها خلال حرب العدوان الثلاثى على مصر تعرف عليها:
29 أكتوبر 1956 الإسرائليون يهاجمون القوات المصرية فى سيناء.
30 أكتوبر إنذار فرنسى بريطانى إلى كل من مصر وإسرائيل لوقف العمليات العسكرية خلال 48 ساعة .
31 أكتوبر انجلتر وفرنسا تعترضان بالفيتو على القرار الأمريكى والروسى بوقف القتال.
إاسرائيل ترفض الإنذار وبريطانيا وفرنسا تشتركان فى الهجوم على مصر وبدء الغارات الجوية من جانب المتحالفين على مصر .
4 نوفمبر 1956 توقف العمليات الاسرائلية ضد مصر وموسكو تهدد بالتدخل فى نزاع السويس والامم المتحدة تقرر إرسال قوة طوارئ إلى السويس إسقاط قوات المظلات البريطانية والفرنسية فوق بورسعيد وبورفؤاد .
5 نوفمبر 1956 وصول القوات البحرية المهاجمة لبريطانيا وفرنسا الى بورسعيد.
6 نوفمبر السكرتير العام للأمم المتحدة يطالب بوقف العمليات العسكرية صدور الاوامر بوقف اطلاق بريطانيا والسودان ومصر تقبل قرار وقف إطلاق النار والامم المتحدة توافق على ارسال قوات الطوارئ الدولية .
9 نوفمبر 1956 وصول الجنرال قائد قوات الأمم المتحدة إلى القاهرة لوضع ترتيبات وصول هذه القوات وتصريح للقادة السوفيت بإرسال متطوعين فى حالة عدم انسحاب قوات الدول المعتدية .
10 نوفمبر أعلنت الصين انها لم تمنع سفر المتطوعين إلى مصر .
15 نوفمبر وصول أول دفعة من قوات الأمم المتحدة إلى بورسعيد.
24 نوفمبر الأمم المتحدة تصوت بالإنسحاب التام للمعتدين.
3 ديسمبر 1956 القوات البريطانية والفرنسية تبدأ الإنسحاب من مصر وعد اسرائيل بأنها ستنسحب من سيناء .
22ديسمبر القوات البريطانية والفرنسية تغادر أرض مصر عن آخرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أهم الأحداث وتوقيتاتها خلال حرب العدوان الثلاثى على مصر.. تعرف عليها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.