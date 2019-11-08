خالد العناني: الدولة تدعم الآثار بشكل غير مسبوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد عاطف:

أعرب الدكتور خالد العناني وزير الآثار، عن سعادته بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حفل العشاء الختامي، لمؤتمر المصريات الدولي الذي يشارك به حوالي 600 باحث من مختلف دول العالم.

وقال العناني في كلمته على هامش الحفل، إن حضور رئيس الوزراء، دليل على الاهتمام الذي توليه الدولة للآثار، حيث نعتبر أنفسنا محظوظون اليوم بكل هذا الجمع الكبير، من وزراء وسفراء وعلماء مصريات من كل دول العالم.

وأكمل مدبولي: تدعمنا الدولة بشكل غير مسبوق وتوفر لنا كافة الإمكانيات المتاحة، وإننا لنفخر بإرثنا الحضاري والتاريخي الذي توارثناه عن أجدادنا.

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واختتم العناني كلمته قائلا: جاء علماء المصريات من كل دول العالم يقضون نهارهم في الأبحاث وقد تعمدنا إقامة ٣ حفلات في ٣ أماكن مختلفة هي منطقة الأهرامات التاريخية لنريهم عظمة الحضارة الفرعونية، وثانية في متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل لنريهم أهمية تاريخنا الحديث، وحفل اليوم في القلعة انكشف لهم عن قيمة تراثنا الإسلامي.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى قلعة صلاح الدين الايوبي، لحضور الحفل المقام على هامش الدورة الثانية عشرة لمؤتمر المصريات.

واستقبله الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وقام مدبولي بمصافحة عدد من سفراء دول العالم الموجودين بالحفل.

ويشارك في هذا الُملتقى العلمي الأبرز في العالم في هذا المجال ما يقرُب من 600 عالم وأستاذ ودارس ومحب لعلم المصريات من مصر ومن اكثر من ٣٠ دولة، يُشاركون بـ٣٧٥ ورقة بحثية من بينهم ما يقرب من ١٠٠ طالب مصري وأجنبي. التقيا وتجمَّعنا من كل دول العالم لغاية واحدة وهدف واحد وهو علم المصريات، لكشف ونهل المزيد من بحر أسرار أعظم وأقدم حضارات الدنيا، من خلال مناقشة محاور هامة من تاريخ مصر القديم، الطرق الحديثة المستخدمة فى أعمال الحفائر الأثرية، الأسس العلمية لإدارة المواقع الأثرية والترميم وعلوم الآثار والتكنولوجيا، المتاحف، إضافة إلى الفن والعمارة، واللغة والأدب، والمعتقدات الدينية، والحياة الاجتماعية فى مصر القديمة.