مقتل شاب برصاص عامل في العياط.. والتحريات: مشاجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل شاب على يد عامل إثر مشاجرة بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى العميد محمد عطوية مأمور قسم العياط إشارة من شرطة النجدة بسماع دوي طلقات بمنطقة "بطن البحر" ووجود قتيل.

انتقلت إلى محل البلاغ بقيادة الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث العياط، وعُثر على جثة شاب يبلغ من العمر 20 سنة، بها آثار طلقات بالجسم، يرتدي ملابسه كاملة.

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تحريات المباحث التي أشرف عليها العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، والمقدم مصطفى مخلوف وكيل الفرقة، أشارت إلى نشوب مشاجرة بين طرفين، أطلق خلالها عامل أعيرة نارية بطريقة عشوائية أسفرت عن مقتل الشاب.

ووجه العميد علاء فتحي رئيس مباحث جنوب الجيزة، بسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدمة في الواقعة، وتمكنت مأمورية من ضبطه.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.