مصر | مقتل نجل صاحب مزرعة وخفير في مشاجرة بالعياط (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل نجل صاحب مزرعة وخفير في مشاجرة بالعياط (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق خفير طلق ناري صوب نجل صاحب مزرعة، وضرب الشاب الخفير بـ"حجر" على رأسه مما أسفر عن مصرعهما متأثرين بإصابتهما، بمنطقة بطن البحر الجبلية، بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة العياط، بسماع دوي طلقات، ووجود مشاجرة وقتيلين بمنطقة بطن البحر الجبلية.

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وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإنتقال قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة جنوب الجيزة، والرائد عادل طلبة معاون مباحث المركز، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين " س"، خفير ومقيم بنطاق المركز، و" إ" 20 سنة، نجل صاحب المزرعة ومقيم بمركز الصف، أطلق خلالها الأول على الأخير طلق ناري من بندقية آلية كانت بحوزته، وأثناء ذلك تعدي الأخير عليه بالضرب بـ" حجر" على رأسه، وسقطا الإثنين أرضا.

وبينت المعاينة أن "ف" صاحب المزرعة ووالد الشاب استكمل ضرب الخفير على رأسه، حزنا على قتل ابنه، ثم جلس بجوار جثة ابنه يبكي، وتمكنت القوات من القبض عليه، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وحصلت بوابة الخليج 365 على صورة الشاب الذي لقي مصرعه متأثرا بطلق ناري في مشاجرة بالمنطقة الجبلية بمركز العياط.