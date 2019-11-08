أخبار مصر | بشرى سارة من الحكومة للموظفين وأصحاب المعاشات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة من الحكومة للموظفين وأصحاب المعاشات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت دار الإفتاء، بيانا، قالت فيه إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، سيكون يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر 2019، الموافق 12 من ربيع الأول 1441 هجرية.

الأحد إجازة رسمية

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قرارَا بمنح العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر إجازة رسمية بدلا من يوم السبت.

التضامن: صرف المعاشات مبكرًا

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي صرف المعاشات المحولة على البنوك، ابتداءا من أمس الخميس السابع من نوفمبر بدلًا من يوم الأحد العاشر من ذات الشهر لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه، نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوى الشريف.

Advertisements

وأشارت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتظام عمليات صرف معاشات شهر نوفمبر، بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم لتذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

والجدير بالذكر أنه قد تقرر صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد عن 8.22 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 15.21 مليار جنيها، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأول من نوفمبر من ماكينات الصرف الآلية، بينما تقرر الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بداية من يوم الأحد الثالث من نوفمبر، وذلك لما يزيد عن 3.28 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.67 مليار جنيها.

صرف حافز المولد النبوي

وأكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق في اجتماعه برئاسة الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة، على أهمية التواصل والتنسيق مع المسئولين بوزارة الكهرباء من أجل النهوض بالعملية الإنتاجية وتحسين أداء وأحوال العاملين.

ووجه رئيس النقابة العامة الشكر لكل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس أسامة عسران نائب الوزير والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة والمحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب، على رعايتهم لجميع العاملين في القطاع والموافقة على صرف حافز المولد النبوي الشريف بواقع 110 جنيهات للحرفيين والسائقين وعمال الخدمات المعاونة بقطاع الكهرباء.