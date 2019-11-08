أخبار مصر | مذكرة لنقابة الصحفيين للمطالبة بعقد لجنة القيد الجديدة فبراير المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذكرة لنقابة الصحفيين للمطالبة بعقد لجنة القيد الجديدة فبراير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق عدد من الزملاء الصحفيين المؤجلين من لجنة القيد لنقابة الصحفيين، بحملة توقيعات مع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، للتقدم بمذكرة لوكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد خالد ميري؛ لمطالبته بتحديد موعد انعقاد اللجنة.

وطالب الزملاء في مذكرتهم، التي يعتزمون تقديمها الأسبوع المقبل، بانعقاد اللجنة فبراير المقبل، بعد إتمام كافة الدورات والإجراءات القانونية للزملاء المتقدمين.

وجاء نص المذكرة كالتالي

السيد الأستاذ/ خالد ميري

وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة القيد

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تحية طيبة وبعد،،

نتقدم إليكم بهذه المذكرة كرسالة "عتاب ولوم" تخرج من حناجر انهكها التعب بعد سنوات من العمل داخل دروب الصحافة، فلم يكن حلم الانضمام لـ"قلعة الحريات" سوى شرف نسعى إليه.. ولكن الحلم تم "ايقاف تنفيذه" وسط حالة من الغموض سيطرت على موعد انعقاد لجنة القيد المقبلة "تحت التمرين".

نحن دفعة المؤجلين، والمُوقعين أدناه من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لا نطالب سوى بتطبيق وتفعيل نصوص لائحة القيد الصادرة بتاريخ 10/10/2015، وتحديدًا المادة (4) من اللائحة، والتي تقضي بفتح باب تلقي طلبات القيد في الفترة من أول يناير وحتى نهاية فبراير.

ونلتمس من سيادتكم، ومجلسكم المُوقر، رد الحقوق لأصحابها، من خلال السعي لاصدار قرار بإنعقاد لجنة القيد "تحت التمرين"، خلال شهر فبراير المُقبل، وذلك بعد اتمام كافة الدورات للزملاء الجدد.