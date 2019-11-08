شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء محطة تحلية مياه العلمين: «مش كل مياه البحر تصلح للتحلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود نصر، مدير تعاقدات محطة تحلية مياه البحر بالعلمين، إن المياه التي نقوم بتحليتها نأتي بها من عمق لا يقل عن 2 كيلومتر و7 أمتار من سطح البحر.

وأضاف «نصر»، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كل مياه البحار ليست صالحة للتحلية، وهناك معايير تحددها وزارة الصحة، وتكون مطابقة للمواصفات العالمية، مضيفًا أن أهم تلك المعايير درجة ملوحة المياه، ونسب الأكسجين فيها.

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وأشار إلى أنه يجري إعداد العديد من الدراسات قبل الشروع في بدء عملية بناء المحطة حتى لا نؤثر سلبًا على البيئة والشواطئ، نظرًا لكون المحطة في منطقة سياحية.

وأكد مدير تعاقدات محطة تحلية مياه البحر بالعلمين: «جهزنا المواسير اللازمة لسحب المياه من البحر، وانتهينا من كل الإجراءات، خلال فترة (الشباك)، وهي الواقعة في الأشهر من مايو حتى أغسطس، وتكون فيها البحار هادئة بدرجة تسمح لنا بالعمل».

وتابع: «التجهيز لمحطة العلمين استغرق 9 أشهر، حيث إن طبيعة العمل دقيقة وصعبة».