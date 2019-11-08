شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لطفلة تعرضت للتعذيب من ذويها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الحالة الصحية للطفلة «فاطمة م.م»، التي تعرضت للتعذيب من ذويها أدى إلى كسور بالذراع الأيمن وحروق بالقدمين.

Advertisements

وتلقى محافظ الشرقية إخطارًا يفيد بإصابة الطفلة فاطمة بكسور بالذراع الأيمن وحروق بالقدمين إثر تعرضها للتعذيب من ذويها، وتم نقلها لمستشفى أبوحماد المركزي، لتلقي العلاج اللازم لحالتها.

وعلى الفور أصدر المحافظ تكليفاته للدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، للانتقال فورًا للمستشفى لمتابعة حالة الطفلة والإشراف بنفسه على توفير أوجه الرعاية الطبية والصحية والعلاجية اللازمة لها.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ انتقل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة لمستشفي أبوحماد المركزي لمناظرة حالة الطفلة والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بحالتها الصحية، مشددًا على عدم مغادرتها للمستشفى إلا بعد التأكد من تماثلها للشفاء، ناقلا لها تمنيات المحافظ بالشفاء العاجل والعودة للمنزل.