شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. حركة تنقلات لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، حركة تنقلات لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية المختلفة شملت 7 إدارات تعليمية بالنسبة للمديرين، في حين تم الإبقاء على 5 إدارات تعليمية دون تغيير وهي إدارات «الخصوص، غرب شبر الخيمة، شرق شبرا الخيمة، العبور، بنها».

وقال «عجلان»، إن الحركة تضمنت نقل خالد فتحي حسن جرامون للعمل مديرًا لإدارة كفر شكر التعليمية، ونقل خالد محمود الشربيني للعمل مديرا لإدارة القناطر الخيرية التعليمية، ونقل هالة محمد محمد حسام للعمل مديرا لإدارة طوخ التعليمية ونقل محمد أحمد عبدالمقصود للعمل مديرا لإدارة قليوب التعليمية، ونقل وفاء أنور محمد طنطاوي للعمل مديرا لإدارة شبين القناطر التعليمية، ونقل صلاح الدين محمد محروس للعمل مديرا لإدارة قها التعليمية، ونقل مصطفى إمام مرزوق للعمل مديرا بإدارة الخانكة التعليمية.

وأضاف أنه تضمنت الحركة نقل مجموعة من وكلاء الإدارات التعليمية إلى إدارات أخرى ونقل إيمان محب للعمل وكيلا لإدارة قليوب التعليمية، ونقل أحمد حشيش للعمل وكيلا لإدارة الخصوص التعليمية ونقل هشام شحاته للعمل وكيلا لإدارة القناطر الخيرية ونقل أمنية فاروق للعمل وكيلا لإدارة قها التعليمية، ونقل عزة عطا للعمل وكيلا لإدارة طوخ التعليمية مشيرا إلى أن تلك الحركة تستهدف ضخ دماء جديدة ومراعاة الخبرة مع الشباب بالإدارات المختلفة للحصول على نتائح اعلى بالأداء.