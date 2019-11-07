شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي فلسطيني: ثورة 30 يونيو قضت على أحلام تركيا وقطر في المنطقة العربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رمضان أبوجزر، المحلل السياسي الفلسطيني، إن النظامين في قطر وتركيا توهما عندما تولت جماعة الإخوان الإرهابية حكم مصر عام 2012 بأنهما سيطرا على الأمة العربية، وقاما بإثارة الفوضى ونشر ميليشياتهما وبدآ يتحدثان عن تقاسم الكعكة وقاما بإشراك إيران والولايات المتحدة الأمريكية أثناء حكم الرئيس السابق لها «أوباما» من أجل إدارة الشرق الأوسط بطرق غير شرعية.
وأضاف «أبوجزر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العرب في أسبوع»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت على استعداد لتوقيع هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل بواسطة تركيا وقطر، موضحًا أن تركيا تُعد أداة تنفيذية لميليشيات صغيرة في الوطن العربي في ليبيا وفلسطين والعراق وسوريا، ولكن كل ذلك فشل بعد ثورة 30 يونيو في مصر.
وأشار المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن بعد ثورة 30 يونيو في مصر عادت القوى العربية من جديد وأصبح هناك نسيج عربي مصري قوي يُشكل دولًا عربية محورية مؤثرة إقليميًا ودوليًا، موضحًا أنه لا حل للقضية الفلسطينية دون البعد العربي، بعيدًا عن قطر وتركيا.
وتابع :«قطر تعمل ساعي بريد بين اسرائيل وبين ما يحكمون غزة».
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