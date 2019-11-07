شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الدسوقي يكشف كواليس العمل مع سعيد صالح والزعيم على المسرح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الفنان شريف الدسوقي إن النجم الراحل سعيد صالح كان يحفظ الرواية من الجلدة للجلدة، وكان يتابع مع كل طاقم العمل ويراجع معهم أثناء التمثيل، رغم أن هذا ليس دوره، وغير مطالب به.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن صالح كان يحفظ الرواية رغبة منه في أن يخرج العمل الذي يشارك فيه في أفضل شكل، وحرصًا منه على أن يكون أداء أفراد العمل جيدًا خاليًا من الأخطاء.
وأشار إلى أن سعيد صالح كان يجلس ساعتين على كرسي منتصف خشبة المسرح صامتًا دون أن يتحدث أو بفعل أي شيء، الأمر الذي لم نعرف سببه حتى بعد رحيله.
وأوضح أن سلوك النجم عادل إمام في الكواليس يُدرّس، إلى جانب علاقاته بزملائه وطريقة تعامله في المسرح منذ أن يأتي إليه حتى يغادره.
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