شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات الوكالة الألمانية GIZ بغرب شبرا وقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، بناء على تعليمات الدكتور علاء مرزوق، محافظ الإقليم، الخميس، زيارة ميدانية للأماكن المقترحة لمشروعات الوكالة الألمانية giz بحى غرب شبرا الخيمة، وذلك بحضور مصطفى حسانين نائب رئيس حى غرب وأحمد سامى مدير تطوير العشوائيات والنقيب إبراهيم شرطة المرافق.

وبدأت الزيارة بتفقد سوق المنيل العشوائي وشارع الـ50 ودراسة تطويره وارض البحوث لدراسه اقامة مدارس عليها، ثم قامت بالتوجه لمنطقة بحرى السكة الحديد بمدينة قليوب، بحضور حامد طلبة رئيس مركز ومدينة قليوب ،والدكتور كرم السويلكى نائب رئيس المدينة،والمهندس ابراهيم حمد مدير وحدة تطوير العشوائيات، ورأفت أحمد مدير الإشغالات.

وتفقدت خلال الزيارة بعض المناطق التي سوف ينفذ بها مشروعات الوكالة الالمانيةGIZ ضمن برنامج الشراكة PIP مع محافظة القليوبية منها زيارة تغطية مصرف اسكندر وموقف صنافير حلابة قليوب ومدرسة أسماء بنت أبي بكر بحري السكة الحديد، بالاضافه إلى زيارة مستشفى «الحاجة نوال» بعزبة عبدالوهاب فهمي.