شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: الانطلاق الرسمى لمدينة الأثاث الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، الأسبوع المقبل موعدًا للافتتاح الرسمى لمدينة الأثاث المقامة على مساحة 331 فدانًا، وتم إنشاؤها لإقامة صناعات أثاث مختلفة الحجم والصناعات المكملة والمغذية لها وتوفير البنية التحتية والخدمات والمرافق التى تحتاجها تلك الصناعات، وتضم 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة بمساحة من 50 إلى 150 متراً، ونحو 150 مصنعاً كبيراً ومكملاً إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعى الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره لدول العالم.

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وأضافت أن المدينة أنهت تعاقدها منذ أسبوعين مع شركة مصرية لتصميم موقع إلكترونى لبيع منتجات المدينة إلكترونيا وشحنها إلى كافة أنحاء العالم على غرار موقع «على بابا» على أن يتم بدء العمل من خلاله منتصف العام المقبل، وتستعين الشركة بمصورين لالتقاط صور مميزة لمنتجات المصانع والورش ورفعها على الموقع الإلكترونى، وشحنها لأى مكان فى العالم، فيما تطرح شركة مدينة دمياط للأثاث قبل نهاية العام الجارى، المرحلة الخامسة، من الورش بنحو 250 ورشة على المستثمرين بواقع 6950 جنيهًا للمتر المربع.

وأضافت ميخائيل، فى تصريحات صحفية لـ«المصرى اليوم»، أنه يتم إنشاء مدرسة لتصميم الأثاث على مساحة 5 آلاف متر مربع باستثمارات تتراوح بين 250 و300 مليون جنيه، علاوة على التجهيز لتوقيع بروتوكولات تعاون مع جامعة القاهرة وكليتى الفنون الجميلة والتطبيقية لتنفيذ تصميمات أثاث عصرية من خلال شباب المصممين لخلق منتجات تنافسية.

وأشارت المحافظة إلى افتتاح عدد من المشروعات بالمحافظة، منها المرحلة الثانية لإسكان دار مصر ومشروعا الإسكان الاجتماعى بدقهلة بمركز الزرقا وكذلك مركز كفر سعد، كما ستقوم بافتتاح توسعات محطة كهرباء غرب دمياط ومحطة كهرباء مدينة الأثاث، ومحطة البضائع بميناء دمياط ومركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة، علاوة على افتتاح فندق اللسان، ومحطة الصرف الصحى برأس البر.